محافظ البحر الأحمر: شواطئ الفنادق والمراكب ستعمل بشروط خلال العيد

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن المحافظة تستعد بشكل كبير، لاحتفالات عيد الفطر المبارك، وسيتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والانصياع التام لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بخصوص الجائحة، فسيتم إغلاق الشواطئ، ولكن في الوقت ذاته، هناك فنادق في المحافظة، ستعمل شواطئها بشكل طبيعي، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وأضاف "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أنه سيتم متابعة الفنادق ومدي التزامها بالإجراءات التي تم وضعها وفي حالة رصد أي مخالفة سيتم إيقاف الفندق لمدة عامين، فهناك إجراءات صارمة ومشددة على عمل الشواطئ الخاصة بالفنادق، بينما الشواطئ العامة ستغلق تمامًا، "المراكب ستعمل إذا كانت خاصة، وأيضًا ستعمل بقواعد معينه وسط إجراءات احترازية مشدده".

وأشار محافظ البحر الأحمر، إلى أن المراكب التي ستعمل أثناء عيد الفطر المبارك والمملوكة لشخص ستكون وسط إجراءات احترازية مشددة، والمخالف لهذه الإجراءات سيتم سحب تراخيصهم لعدة أشهر مع فرض غرامة مالية طبقا للمركب، كما أن مراكب النزهة التي يكون عددها كبير تم مساواتها بالفنادق التي ستعمل أيضا وسط إجراءات احترازية مشددة، وأن يستقلها فقط ربع العدد المحدد.

وأوضح أنه سيتم وصف جميع رحلات السفاري والغطس وكل الأنشطة البحرية، طوال إجازة عيد الفطر ومن يخالف سيتعرض لغرامات وعقوبات مشددة، وسيتم منع أي وافدين من محافظات أخرى، وفي حالة إذا كان يمتلك شخص تصريح أنه نزيل في فندق سيتم السماح له بالدخول، فضلا عن أنه في حالة إذا كان الشخص يمتلك سيارة ملاكي من أهالي المحافظة سيسمح له بالدخول.

وقال: "ما زلنا نستقبل رحلات العالقين من الخارج وهناك رحلة جديدة ستصل اليوم الخميس، وعددهم 400 شخص، وسيبقون في العزل الصحي للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا وذلك لمدة أسبوعين".