محافظ البحر الأحمر: "الفسح والبحر والمراكب ليست أولوية في العيد"

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن الأولوية خلال الفترة الحالية هي عدم الذهاب للشواطئ أو ركوب المراكب، وعلى المواطن أن يلتزم بالإجراءات الاحترازية قبل عقد لجنة الأزمات يوم الأحد المقبل والإعلان عن قرارته: "فسح البحر والمراكب ليست أولوية خلال تلك المرحلة من انتشار فيروس كورونا".

وأضاف "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "كل يوم"، والذي يقدمه الإعلامي خالد أبوبكر، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يجب على كافة المواطنين أن يتحركوا بشكل محسوب للأهمية والأولوية وعدم الاندفاع حتى لا يصاب الكثيرون، موضحا أنه وقبيل الحديث عن كيفية قضاء عيد الفطر يجب التفكير في الإجراءات الاحترازية التي سيتخذها كل مواطن قبل التحرك وحتى ذهابه إلى وجهته.

وأكد أنه على المستثمرين الراغبين في إعادة فتح فنادقهم اتخاذ كافة الإجرائات المنصوص عليها واستلام شهادة من وزارة الصحة والسياحة واللجنة المصاحبه لهما، مشيرا إلى أنه وفي حال أقرت الحكومة بحظر شامل أو عدمه سيلتزم بما ستتحدث عنه الحكومة، وطبقا لهذه القواعد "هتتطبق عندي بالملي".