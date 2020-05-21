"الوزراء": تخصيص 320 مستشفى جديدة لفحص الحالات المشتبه بكورونا

أوضح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة قررت تخصيص 320 مستشفى جديد لفحص الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فضلًا عن التوسع في إجراءات الحجر المنزلي للحفاظ على القدرة الاستيعابية لمستشفيات العزل، موضحًا أن الـ 320 مستشفى موزعة على جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "إم بي سي مصر"، أن هذا الإجراء يأتي كون مستشفيات الحميات في القاهرة والجيزة عليها ضغط كبير جدا، لتقليل التكدس أمام مستشفيات الحميات، ويمكن للمريض أن يتوجه لأقرب مستشفى للفحص في حالة ظهور أعراض، وهذه الإجراءات استباقية.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة اتبعت استراتيجية جديدة من حيث الكم والكيف، وسيتم تطبيقها اعتبارًا من اليوم الخميس، بسبب تزايد عدد الإصابات وزيادة الضغط على مستشفيات الحميات بشكل كبير