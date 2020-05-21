أبرزها التباعد الاجتماعي.. رسائل "عبدالعال" للنواب لمجابهة كورونا

حرص الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، على توجيه عدد من الرسائل لأعضاء البرلمان، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وقال "عبدالعال"، في الجلسات العامة التى انعقدت هذا الأسبوع، موجها كلامه للنواب:

أنتم قدوة للشعب، وهو أمر يتطلب الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

ولفت "عبدالعال"، خلال الجلسات، إلى ضرورة التباعد الاجتماعى بين النواب، والحفاظ على المسافات الآمنة، سواء فى التحركات داخل البرلمان أو خارجه.

وأوضح "عبدالعال"، أهمية عدم الاستهانة بالأعراض التى تصاحب هذا المرض، قائلا: "حسيت نفسك تعبان أو مريض أعزل نفسك واحنا هنقولك متشكرين".

كما طالب رئيس مجلس النواب، بضرورة الابتعاد عن مقاعد الوزراء، والالتزام بالمسافات الآمنة فى التباعد، لمنع نشر عدوى فيروس كورونا.

يشار إلى أن مجلس النواب، كان اتخذ عددا من الإجراءات الاحترازية، منذ بداية الجائحة لمجابهة انتشار عدوى فيروس كورونا داخل البرلمان، وتم زيادة هذه الإجراءات، بعد إصابة النائبة الدكتورة شيرين فراج بفيروس كورونا، ونقلها إلى مستشفى العزل الصحى بقصر العيني.