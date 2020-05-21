هل أثرت درجات الحرارة على ارتفاع أعداد المصابين بكورونا؟

تزامنت الموجة الحارة التي تمر بها البلاد، مع ارتفاع لمؤشرات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، تسجيل 745 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مؤكدة وفاة 21 حالة جديدة.

وقالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري المناعة، إن الفيروسات التاجية، عادة ما كانت تقضي عليها الحرارة، لكن ذلك لم يتحقق في فيروس كوفيد 19، مشيرة إلى أنه فيروس متحور، وعدم وجود علاج أو لقاح له جعله غامضا، ولا يمك التنبأ بآثاره.

وأكدت عبدالوهاب، في حديثها لـ"الوطن"، أنه لم يثبت بعد علاقة بالفيروس بالحرارة، حيث ينشط في البلاد الحارة بالفعل، وما نراهن عليه مناعة الجسم.

وأوضحت ضرورة مقاومة الأجهاد الحراري، وشرب الكثير من السوائل طوال اليوم، بما يعادل 3 لترات في اليوم، وتجنب الإجهاد الحراري، وعدم التعرض للشمس.

وأكدت الدكتورة أماني مختار، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، أن لا علاقة لارتفاع درجات الحرارة بتزايد أعداد المصابين بكورونا، مرجحة أن تزيد الأعداد عن هذا الحد خلال الفترة المقبلة.

وتابعت مختار لـ"الوطن"، أن النصيحة الوحيدة للمواطنين هي الوقاية والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.

وتشهد البلاد موجة شديدة الحرارة، تشهدها كل أنحاء الجمهورية، وبدأت منذ نهاية الأسبوع الماضي ومستمرة للخميس المقبل: "متوقع غدا وبعد غد تصل درجة الحرارة العظمى لـ43 درجة".