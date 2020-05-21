"الوزراء": تحليل دم وأشعة صدر شرط إجراء مسحة للمشتبه إصابته بكورونا

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه عندما يذهب أي شخص لأي من الـ320 مستشفى الجديدة التي خصصتها وزارة الصحة، لفحص المشتبه بإصاباتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، سيتم تقييم الحالة إكلينيكيا، وسيتم عمل إجراءين أساسيين له، وهما تحليل صورة دم كاملة، وأشعه على الصدر، ويُطلب من المواطن بمغادرة المستشفى، إذا كانت حالته بسيطة، ولم تظهر عليه أي أعراض، ويتم تناول الأدوية الموافقة للأعراض التي ظهرت لديه، "يعني لو عنده برد يأخد أدوية البرد".

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، أن إذا ثّبتت أشعة الصدر وتحليل صورة الدم أن هناك اشتباه بفيروس كورونا، سيتم استدعاء المواطن وأخذ مسحة كورونا، وبعد ذلك إذا ظهرت نتيجة التحليل إيجابية للفيروس ولا زال من الفئة البسيطة ستُسلم له شنطة أدوية كورونا، "هيروح البيت ويأخذ الدواء ويعزل نفسه منزليا".

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن تلك السيناريو مطبق على محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، فهو ليس متواجد الآن في مستشفيات العزل بل في استراحة المحافظ ويتناول الدواء المقرر من وزارة الصحة، مع زوجته التي أصيبت هي الأخرى بالفيروس، بينما الشخص الذي تظهر عليه أعراض متوسطة، وجاء تحليله إيجابي للفيروس سيتم عزله في مدن الشباب، وستخصص مستشفيات العزل لكبار السن ومن يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة، وأجهزة تنفس صناعي.