قبل عرض حلقة ملحمة البرث بـ"الاختيار".. أمير كرارة ينشر بوستر المسلسل

ينتظر الجمهور مساء اليوم، عرض الحلقة الـ28 من مسلسل الاختيار، التي ستتناول الحادث الإرهابي على كمين مربع البرث في شمال سيناء، الذي نتج عنه استشهاد البطل أحمد منسي.

ونشر الفنان أمير كرارة عبر حسابه الخاص بموقع إنستجرام، صورة لبوستر مسلسل "الاختيار"، معلقا عليها: "رحم الله شهداء الوطن، منسي الأسطورة، معركة البرث".

يذكر أن مسلسل الاختيار، يسرد قصة شهيد الصاعقة أحمد منسي، قائد الكتيبة 103، الذي استشهد على أيدي التكفيريين في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح عام 2017.

والمسلسل من سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وأحمد فؤاد سليم، وسارة عادل، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد إمام، وأحمد رزق، وآسر ياسين، وإياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز.