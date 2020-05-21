كرم جبر مهاجما أردوغان: عندما يسمع اسم مصر يصاب بالسعار وينبح

وجه الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، رسالة للنظام التركي، بعد تزييفهم مقال الكاتب الصحفي محمد صابرين، ونشره واجتزاء أجزاء منه، وإبرازه كأنه محاولة أو توجه من الدولة المصرية، لعودة العلاقات التركية المصرية إلى طبيعتها، قائلًا: "مصر لا عوزاكم ولا عاوزه تتوسط لكم ولا عاوزه شكلكم من الأساس، أنتم دولة معادية ودولة شريرة، أردوغان ده ينبض شرًا لمصر، كل ما يذكر قدامه اسم مصر يصاب بالسعار وينبح".

وأضاف "جبر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دائما ما يُهاجم ويّسب الدولة المصرية، "كأن ما بينه وبينا ثأر بايت"، موجهًا حديثة له: "يا ابني اللي بتعمله ده مش هيرجعلك الوالي العثماني زي ما أنت فاكر، ولا أحلام الإمبراطورية هترجع، زي ما الإخوان ادفنوا في مقبرة الخلافة، أنت كمان هتدفن في مقبرة الولاية العثمانية، فأهدى كده وأرسى".

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إلى أن مصر قادرة على حماية أمنها القومي وحدودها واستقرارها، "مصر تقطع ذراعك يا أردوغان أذا امتد ليهدد أي منطقة في مصر، مصر تحترم من يحترمها، وتعادي من يعاديها، مصر دولة شريفة ودولة كريمة وسياستها ودبلوماسيتها واضحة، رئيسها لا ينطق لسانه بعبارة خاطئة".