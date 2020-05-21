الفقي: مصر لا تنجر لمعارك والرئيس لا يخضع لاستفزازات.. نعرف الوقت المناسب

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي ومدير مكتبة الإسكندرية، إن هناك مكايدة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورغبة في إضعاف مصر وتطويقها، لكن مصر صامدة وقوية الإرادة، وهناك محاولات للكذب والافتراء على مصر في الخارج ليس لها حدود، ولكن مصر لديها قدرة كبيرة على الصبر والتحكم، وذلك خلال حواره في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، على شاشة "إم بي سي مصر".

وأضاف "الفقي"، الشيء الجيد أن مصر لا تنجر إلى معركة بسهولة، وتعلم جيدا متى تتدخل عسكريا، وتختار الوقت المناسب للتدخل السياسي، والقيام بمناورات سياسية مناسبة، فليست تركيا من تنجح لجر مصر لحروب في الوقت الذي تريده، وفي الوقت نفسه، لن نسمح بترك تركيا تفعل ما تريده، فرغم أهمية القضية الفلسطينية في الوقت الحالي، إلا أن ما يحدث في ليبيا أمر عاجل، وهناك أولوية للتعامل مع ليبيا.

وأشار مدير مكتبة الإسكندرية، إلى أن هناك جسر جوي لنقل المرتزقة من تركيا إلى ليبيا، ومصر قد تضطر للتدخل في الشأن الليبي في لحظة معينة، كونه يمس بالأمن القومي المصري، ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسي يمتلك صبرًا، ولا يمكن استفزازه للدخول في الشأن الليبي دون إرادته، فالرئيس لا يسمح بالدخول في مغامرة سياسية، ولو خضعت مصر للاستفزازات خلال الفترة الماضية، لكانت في "خبر كان".