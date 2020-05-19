ارتفاع إصابات كورونا إلى 954 في لبنان

أعلن لبنان، اليوم، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 954 حالة، بعد تسجيل 23 اصابة جديدة.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي إنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليستقر عدد الوفيات عند 26 حالة.

وأشارت أيضًا الى استقرار عدد حالات الشفاء عند 251 حالة، فيما بلغ مجموع الفحوص التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية 1296 فحصًا.

وأعاد لبنان أمس فتح الأسواق والمؤسسات جزئيًا استنادًا إلى خطة مرحلية لفتح القطاعات بعد إغلاق تام للبلاد لمدة أربعة أيام، إثر ازدياد نسبة الإصابات في الفترة الأخيرة.