بالصور.. المدينة الجامعية بمشتهر تستقبل 262 مصريا عائدا من الخارج

استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها في الساعات الأولى من صباح اليوم الفوج الأول من المصريين العائدين من دولة الإمارات العربية إلى المدينة الجامعية بمشتهر لقضاء فترى الحجر الصحي قبل عودتهم إلى منازلهم والبالغ عددهم 262 مواطنا مصريا وذلك ضمن خطة الدولة لإعادة المصريين العالقين بالخارج في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور جمال سوسة المشرف العام على المدن الجامعية والدكتور عواد أحمد سكرتير عام محافظة القليوبية والدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن الجامعية.

وحرص الهجان والسعيد والحاضرين على استقبال العائدين من الخارج وتسليمهم هدايا الترحيب وتهنئتهم بسلامة الوصول إلى أرض الوطن ومتابعة تسكينهم في الغرف التي تم تجهيزها بكل وسائل الإقامة وتوفير سبل الراحة حفاظًا على سلامتهم.

من جانبهم وجه المصريين العائدين الشكر والتقدير لمحافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها للقائمين على المدن الجامعية وأشادوا بمجهودات جامعة بنها في تسهيل إجراءات التسكين لهم.

وأكد محافظ القليوبية أنه تم التنسيق مع جامعة بنها على تجهيز مقار للعزل الصحي للمصريين العالقين بالخارج تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستقبال أبناء الشعب المصري الأعزاء العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن وتسكينهم في المدن الجامعية خلال فترة العزل الصحي.

وأكد الدكتور جمال رئيس جامعة بنها حرص إدارة الجامعة على المساهمة في دعم خطة الدولة وتسخير كافة إمكانياتها العلمية والبشرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره مشيرا إلى إنه تم تجهيز المدينة الجامعية بمشتهر وتوفير الإمكانيات اللازمة للإقامة المناسبة لأهالينا وذوينا من المصريين العائدين من الخارج من خلال العمل على توفير سبل الإعاشة الكريمة والرعاية الطبية المتميزة لهم.

وأضاف الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتجهيز المدن الجامعية لاستقبال العائدين من الخارج مشيرا إلى انه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتطهير لكل المتعلقات الخاصة بالعائدين من الخارج وتوقيع الكشف الحراري عليهم وذلك بتواجد الطاقم الطبي لمتابعتهم وتسليمهم كمامات وقفازات حفاظا على سلامتهم فضلا عن توفير استراحة لهم.

وأشار الدكتور جمال سوسة المشرف العام على المدن الجامعية أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال المصريين العائدين من الخارج حيث تم توفير كافة الاحتياجات الخاصة بالإقامة داخل المدن الجامعية طوال مدة العزل الصحي لهم حيث تم تجهيز وفرش كافة الغرف وتزويدها بالمراوح ومبردات المياه وشاشات التليفزيون والأجهزة المنزلية اللازمة للإعاشة.

وفى نفس السياق أكد محافظ القليوبية، أنه تم الدفع بفرق متحركة من مديرية الصحة والحماية المدنية لرش وتعقيم قرى مراكز بنها وطوخ وكفر شكر وشبين القناطر عقب ظهور حالات إيجابية بها وتابع الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق أعمال تطهير المنشآت والشوارع ببهتيم ومسطرد لمكافحة انتشار العدوى.