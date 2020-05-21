بشاير الخير 1و 2.. حياة متكاملة وآدمية لأهالي غيط العنب بالإسكندرية

ساهم تطوير منطقة "غيط العنب" من خلال مشروعي "بشاير الخير1" و"بشاير الخير2"، في تحقيق النهوض بالمستوى العمراني، الذى ينعكس بدوره على المستوى الحضاري للمنطقة، حيث تم إنقاذ ألاف الأسر التى كانت تعيش حياة مهددة وغير مستقرة، وأصبحت تعيش حياة آدمية ويتلقى أطفالها التعليم ويمارسون الهوايات أسوة بباقي المواطنين فاختلفت حياتهم بشكل كلى.

وساعدت بشاير الخير1 و2 لتطوير العشوائيات بمنطقة غيط العنب، غرب مدينة الإسكندرية، على تطوير المنطقة ورفع كفاءتها، ونقل سكانها من المناطق العشوائية إلى وحدات سكنية جديدة، كاملة التأثيث، بالإضافة إلى فتح عدد من المحال والمراكز التجارية، لتوفير فرص عمل للشباب من سكان المنطقة. كما تسببت بشاير الخير1 و2 في دعم الأسر الأولى بالرعاية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين،الذين أصبحوا يعيشون داخل مدن سكانية.

وبدأت بشاير الخير1 في مارس 2015 وانتهى العمل فيها 26 سبتمبر 2016، وبلغت مدة التنفيذ 18شهرا على مساحة 13.5 فدان بإجمالي 34 عمارة شملت 1632 وحدة سكنية، بمتوسط 5 أفراد لكل أسرة في الوحدة، كما تم افتتاح 156 محلاً تجاريًا بإجمالي مسطح تجاري 5 آلاف متر مربع، وبلغت المسطحات الخضراء 20 ألف متر مربع.

وبدأ تنفيذ بشاير الخير2 في يناير 2017، وانتهى في 26 ديسمير 2018، وبلغت مدة التنفيذ 18 شهرا على مساحة 12 فدانا بإجمالي 37 عمارة سكنية ووحدات سكنية 1869، ووصل عدد سكانها بمتوسط 5 أفراد لكل أسرة في الوحدة، بإحمالي 9120 فردا، وتم افتتاح 338 محلا تجاريا بالدور الأرضي بمساحة 32 مترا مربعا للمحل الواحد، بينما عدد المولات التجارية بالدور الأول بلغ 13 بمساحة 915 متر مربع للمول الواحد بإجمالي مسطح تجاري 22 ألف و685 مترًا، بينما المسطحات الخضراء بلغت 15 ألف متر مربع.