التعليم العالي: منقلقش لما نلاقي إصابات كورونا طلعت لـ500 ولا 700

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ نقطة الانعطاف هي أقصى عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، مضيفا: "هناك أيضا سؤال، ما هو عدد الحالات المصابة في مصر عند انتهاء الجائحة، وهل يمكن التنبؤ بالرقم من الآن؟".

وأضاف عبدالغفار، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع "بشائر الخير 3"، في الإسكندرية: "نقطة الانعطاف ليست رقما مصمتا لكنه يتغير وفقا للأعداد، ولا نقلق لصعود الأعداد من 500 لـ 700 أو 800 إصابة في اليوم".

وأردف: "رصدنا من 30 مارس حتى 15 أبريل، النسبة المئوية لمعدل التغيير في النمو من حوالي 8% إلى 10%، ومن 15 أبريل لحد 20 مايو يتراوح المعدل اليومي للزيادة من 5% إلى 5.6%، وهذا يعني أنّه لا يوجد قلق لما نسمع 500 في يوم و900 في تالت يوم أو 1000 في تالت يوم".

وواصل: "لا زال معدل النمو اليومي وفق توقعاتنا، التي كانت متوافقة مع ما أعلنته وزارة الصحة أمس، والنسبة المئوية هي من تهمنا لأنها المقياس الحقيقي للتغير اليومي في الحالات، لما بنعلن عن أرقام بعينها ساعات الرقم بيكون شكله عالي، لكن في دول عاملة إغلاق بقالها شهرين وتلاتة بتعد بالـ11 ألف إصابة والـ12 ألف في اليوم".

ويتكون مشروع "بشائر الخير 3" من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية، بينها منشأة تعليمية ومستشفى و6 مساجد من بينهم مسجدين 800 متر و4 مساجد صغيرة ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب، وذلك لتوفير حياة آدمية لأهالي بشاير الخير 3.

وتعد هذه المرحلة هي الأكبر، من حيث الوحدات السكنية التي ستنقل عددا كبيرا من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة والتي كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.