التعليم العالي: مفيش دولة تقدر تنشر أعداد الإصابات الحقيقية بكورونا

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ معدل الوفيات بفيروس كورنا المستجد لا يمكن تجاهله في التنبؤات، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنّ عدد الحالات التي تعافت كبير.

وأضاف خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع بشائر الخير 3 في الإسكندرية: "خروج حالات إلى المدن الجامعية والفنادق ونزل الشباب فرق كتير جدًا في نسب التعافي، وكان متوسط التعافي 5 أيام".

وتابع: "نقول ونعرف منين إن الأرقام المسجلة حقيقية؟، هي مش أرقام حقيقية، ومفيش دولة في العالم تقدر تعد كل مواطنيها، حتى لما بتعمل 10 ملايين اختبار بواقع 100 ألف اختبار يوميا، لكن من 330 مليون مواطن، مفيش دولة تقدر تعمل فحوص شاملة".

وأردف: "خلينا نفترض جدلًا إن إحنا أقل بـ5 أضعاف من الأعداد الموجودة حاليا، يعني اللي إحنا بنعده 5 أضعافه، ونشوف الحسبة هتمشي ازاي، يعني لو بنتكلم عن الأمس 20 مايو سجلنا 3725 حالة بالعملية الحسابية البسيطة لكننا سجلنا أكثر من 7040 حالة تقريبًا، بمعنى أصح إحنا مش 14 ألف حالة النهاردة إحنا 71145 حالة وممكن أكتر، هل صانع قرار من 90 يوم بيفكر بشكل مستقبلي؟، الحقيقة أيوه، حتى مع المعدلات العالية لو نلاحظ على النسبة المئوية للمعدل اليومي هنلاقيها 5.5%".