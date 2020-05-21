عبدالغفار: من فضل ربنا علينا وجود 680 وفاة بكورنا.. رقم ضد التشكيك

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ إجمالي الوفيات بفيروس كورونا المستجد 680 حالة، مضيفًا: "من حكمة ربنا ومن فضله علينا إننا عندنا العدد ده".

التعليم العالي: من فضل ربنا علينا ان في 680 وفاة بكورنا.. رقم مش قابل للتشكيك

وأضاف خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع "بشائر الخير 3" في الإسكندرية: "أرقام الوفاة غير قابلة للتشكيك أو الافتراض، ولو نسبناها للأعداد الفعلية، تبقى نسبة الوفيات 4.8% ووزيرة الصحة بتقول 5%، ولو نسبناها للواقع الافتراضي وهو 71 ألف حالة وليس 14 ألف حالة، سيكون 1%، بسبب وجود عدد كبير من المصابين لا تظهر الأعراض عليهم، وإذا كان عدد المصابين 100 ألف حالة سيكون معدل الوفاة نصف بالمائة".

ويتكون مشروع "بشائر الخير 3" من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية، بينها منشأة تعليمية ومستشفى و6 مساجد من بينهم مسجدين 800 متر و4 مساجد صغيرة ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب، وذلك لتوفير حياة آدمية لأهالي بشاير الخير 3.

وتعد هذه المرحلة هي الأكبر، من حيث الوحدات السكنية التي ستنقل عددا كبيرا من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة والتي كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.