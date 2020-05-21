عبدالغفار عن أزمة كورونا: محدش يقدر يراهن على أي منظومة صحية في العالم

تحدّث الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن قدرات مستشفيات الدولة تحسبًا للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وقال خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع بشائر الخير 3 في محافظة الإسكندرية: "مستشفيات وزارة الصحة لديها أكثر من 59 ألف سرير، 5 آلاف سرير رعاية مركزة، و2535 جهاز تنفس صناعي".

وأضاف: "المستشفيات الجامعية خط دفاع ثان، بواقع 35 ألف سرير و3981 سرير رعاية مركزة، و2702 جهاز تنفس صناعي، أي أنّ العدد الإجمالي بجمع قدرات مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية هو 92825 سرير و9 آلاف سرير رعاية مركزة و5 آلاف جهاز تنفس صناعي، دون حساب قدرات القوات المسلحة والشرطة والوزارات المختلفة والقطاع الخاص، ولكن هذه الأرقام خاصة بكل الأمراض وليس كورونا فقط".

وتابع: "لا يجب أن يطمأن الناس إلى هذه الأرقام، واللي يراهن على المنظومة الصحية في أي دولة غلطان، المنظومة الصحية في أكبر دول العالم انهارت، لكن اللي هيراهن على حماية نفسه وأسرته هو اللي هيكسب، فأرجو عدم المجازفة والرهان على ضخامة المنظومة الصحية في مصر، لأنها مهما كانت ضخمة ممكن يحصل فيها ضعف بسبب زيادة الأعداد".