7 ملايين جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء في جنوب سيناء

أوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك.

وذكر أن ذلك يأتي مع اتباع الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا بين العاملين وخلال التعامل مع الجمهور مع تفعيل الآليات الالكترونية المختلفة على مستوى الشركات في كل أنحاء الجمهورية.

ففي نطاق قطاع جنوب سيناء التابع لشركة القناة لتوزيع الكهرباء والذى يبلغ عدد المشتركين به 93 ألفا و517 مشتركا نجحت الشركة في تحقيق عدد من الإنجازات وذلك حتى 31 مارس 2020، متضمنة تنفيذ أعمال توسع وإحلال وإضافة مهمات لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية في هذا القطاع وتحسين الخدمة للمشتركين خلال الفترة.

وتضمنت الإنجازات ما يلي:

- إضافة 83061 متر موصلات جهد منخفض.

- إضافة 5037 كم موصلات جهد متوسط.

- إضافة 5352 كم كابلات جهد منخفض.

- إضافة 3318 كم كابلات جهد متوسط.

- إضافة 75 عامود جهد منخفض.

- إضافة 131 عامود جهد متوسط.

- إضافة 2 محول قدرات مختلفة.

- إضافة كشك كامل بالمحول.

- إضافة موزع حلقي.

-إضافة 12 صندوق توزيع جهد منخفض.

إضافة 7 "سكينة ثلاثية".

وبلغت التكلفة الاستثمارية لهذه الأعمال 7 ملايين جنيه.

وفيما يتعلق بموقف الضبطية القضائية ومحاضر سرقات التيار، تم تحرير 491 محضرا بقيمة تصل لـ1523503,4 جنيه وبلغت عدد المحاضر التي تم تحريرها من خلال شرطة الكهرباء 5155 بقيمة 79 مليونا و955 ألفا و416 ألفا.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاهتمام الذى يوليه القيادة السياسية ممثلة في قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية على أرض سيناء.