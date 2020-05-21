غلق مقابر المنصورة خلال أسبوع عيد الفطر المبارك

قرر محمد أمين الدمرداش، رئيس حي غرب المنصورة، بمحافظة الدقهلية، اليوم، غلق كافة المقابر الكائنة بنطاق الحي (مسلمين، وأقباط)، غلقا "كاملا"، وذلك خلال إجازة عيد الفطر المبارك في الفترة من 23 إلى 29 مايو الجاري، وذلك أمام المترددين على المقابر.

وأكد الدمرداش، في تصريح صحفي، أن القرار في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بشأن تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال أيام العطلات والإجازات الرسمية.

واستثنى القرار جميع حالات الدفن بكافة المقابر سواء مقابر المسلمين أو الأقباط ويفتح لهم باب واحد فقط في حالة الدفن في أي وقت من أوقات اليوم خلال تلك الفترة .