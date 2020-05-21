محافظ الدقهلية تبدأ إجراءات جديدة للتعامل مع حالات كورونا

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن البدء في تنفيذ إجراءات جديدة في التعامل مع حالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا المستجد، والتي ستبدأ اليوم 21 مايو، بالمستشفيات العامة والمركزية البالغ عددهم 320 مستشفى بفحص حالات الاشتباه واستقبال المرضى وتتبع تاريخهم المرضي، وفحصهم إكلينيكيا مع إجراء تحليل صورة الدم وأشعة الصدر، وتطبيق تعريف الحالة.

وقال محافظ الدقهلية، في تصريح صحفي، إن هذه الإجراءات تأتي في إطار بروتوكول وزارة الصحة للتعامل مع حالات الاشتباه والإصابة بالفيروس وتلبية احتياجات المرضى وتوفير أوجه الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وأضاف المحافظ، أن المرضى الذين لا ينطبق عليهم تعريف الحالة سيصرف لهم علاج للأعراض، ويغادرون المستشفى، والمرضى الذين ينطبق عليهم تعريف الحالة، سيُجرى لهم مسحة اختبار فيروس كورونا المستجد، ويتم إجراء تقييم مبدئي للحالات.

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير كافة سبل الرعاية والعناية للمواطنين في مختلف القطاعات الصحية حرصا على سلامتهم وصحتهم.

ومن جانبه أكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، أن الحالات البسيطة سيصرف لها علاج للأعراض مع الانتظار بالمنزل لحين ظهور النتيجة، والحالات المتوسطة فيما أعلى، سيُحجز المريض بالمستشفى لحين ظهور النتيجة، وفي حالة إيجابية النتائج يتم تقييم الحالة وفقا لثلاثة مستويات: المستوى الأول، تكون فيه الحالة بسيطة ويتم عزلها منزليا، والمستوى الثاني: معتدل منخفض ويتم تحويلها إلى بيوت الشباب والمدن الجامعية، والمستوى الثالث: معتدل مرتفع شديد، أو حرج، ويتم تحويلهم لمستشفيات العزل.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه سيتم توزيع مستلزمات العزل المنزلي على الحالات الإيجابية البسيطة والمقرر عزلها، من خلال حقيبة مستلزمات طبية تحتوي على ماسكات ومطهرات، وبعض الأدوية، وسيتم متابعة المريض من خلال المنظومة الإلكترونية لتتبع حالات العزل المنزلي.