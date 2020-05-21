موظفو "الوطنية للتدريب" يتبرعون بـ20% من رواتبهم لـ"تحيا مصر"

أعلن موظفو الأكاديمية الوطنية للتدريب، تبرعهم بـ20% من رواتبهم بما يقدر بـ738 ألف جنيه، لصندوق تحيا مصر لصالح برنامج "أزمات وكوارث" للمتضررين من أزمة فيروس كورونا من العمالة غير المنتظمة، إيمانًا من العاملين بالأكاديمية بمسؤوليتهم وواجبهم نحو الوطن، في إطار مبادرة "هنساعد بلدنا" التي أطلقتها الأكاديمية.

يذكر أنّ مبادرة "هنساعد بلدنا" التي أطلقتها الأكاديمية، شملت حملات توعية تحث على الالتزام بإجراءات الوقاية المتبعة للحماية من فيروس كورونا المستجد، وجرى نشر صور للمتدربين والخريجين والموظفين على مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية أثناء قيامهم بالعادات الصحية السليمة للوقاية من الفيروس، كارتداء الكمامة والقفازات الطبية وغسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية، وتطهير المكاتب والأسطح الصلبة بالكلور ووسائل التطهير الأخرى، وعدم التحية باليد أو التقبيل، ونشر رسائل شكر وتقدير لجيش مصر الأبيض.

وشملت المبادرة أيضًا تبرع أعضاء برنامج "المرشحين للعمل بمجلس الدولة دفعتي 2014 و2015"، لصالح صندوق تحيا مصر لمساعدة المتضررين من الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.