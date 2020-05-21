مؤشر الأسهم اليابانية يغلق على انخفاض بنسبة 0.21 %

أنهى المؤشر نيكي في بورصة طوكيو للأوراق المالية مكاسب استمرت على مدى أربع جلسات اليوم، إذ أحجم المستثمرون عن تكوين مراكز بالسوق بعد أن بلغ المؤشر القياسي أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر، ما أثار مخاوف من احتمال المبالغة في قيمة الأسهم.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.21% إلى 20552.31 نقطة وفي وقت سابق من الجلسة، وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.23% إلى 1491.21 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، للعقود الآجلة، تسليم يوليو، صباح اليوم، بمقدار 33 سنتا أو بما يعادل نسبة 0.9% ليبلغ 36.08 دولارا أمريكيا.

وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، تسليم يوليو، صباح اليوم بمقدار 20 سنتاً أو بما يعادل نسبة 0.6% ليصل إلى 33.69 دولارا أمريكيا.

وارتفع سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية صباح اليوم، بمقدار 14.80 دولاراً أمريكياً أو بما يعادل نسبة 0.85% ليبلغ 1750.05 دولاراً أمريكياً.

وصعد سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة اليوم بمقدار 10.35 دولاراً أمريكياً أو بما يعادل نسبة 0.60% ليصل إلى 1748.30 دولاراً أمريكياً.

شركة عالمية تعلن إبقاء موظفيها في المنزل حتى ظهور لقاح لكورونا

من جانبه، أعلن مدير الكوادر بشركة "ماستركارد" الأمريكية مايكل فراكارو أن الشركة ستسمح للموظفين بالعمل عن بعد وعدم العودة للمكاتب حتى ظهور وإتاحة اللقاح ضد وباء كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال فراكارو لوكالة "رويترز" للأنباء، أمس: "نتوقع أن يستمر مزيد من الموظفين خلال الأسابيع والأشهر المقبلة بالعمل من منازلهم دون الحضور للمكاتب"، مشيرا إلى أن الشركة تؤيد هذا الإجراء.

وأشار فراكارو إلى الشركات حول العالم قد تدرك أن حاجتها من الموظفين الذين يعملون من المكاتب فقط 30% المجموع الكلي، مؤكدا أن "ماستركارد" ستراجع حاجتها إلى العقارات والمكاتب في المستقبل، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأكد فراكارو أن 90% من موظفي "ماستركارد" يعملون حاليا من المنازل، موضحا أنه قد يعود بعض الموظفين للعمل من المكاتب، لكن ذلك لن يحدث قبل تطوير نظام لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا واللقاح.