توقعات كورونا.. الوصول لـ20 ألف حالة نهاية مايو و"صفر" إصابات منتصف يوليو

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، توقعات الوزارة بشأن أزمة كورونا وأبرز جهودها، في احتفالية افتتاح مشروع "بشائر الخير 3" بالإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وخلال كلمة عبدالغفار بالاحتفالية أكد أن إدارة الأزمة دائما ما تتنبأ على المدى الطويل بأعداد الإصابات لدعم المنظومة الصحية في اتخاذ إجراءات فورية، والاستعداد بأفضل السيناريوهات طبقًا للبيانات الاستشرافية، وتلك هي أبرز الأرقام التي ذكرها الوزير:

- تسجيل 15 ألف إصابة بفيروس كورونا، خلال اليوم والغد وفقا للدراسة الافتراضية.

- 20 ألف إصابة بفيروس كورونا، متوقع الوصول لها يوم 27 أو 28 مايو الجاري، لتكون مرحلة انعطاف بالبلاد.

- الفرد الواحد ينقل المرض لـ3 أشخاص.

- من 36 إلى 40 ألف حالة، متوقع تسجيلها كأقصى عدد للحالات التي تسجلها مصر من فيروس كورونا.

- مرجح تسجيل تلك النسبة بعد نقطة الانعطاف، ثم يمكن لتلك الحالات أن تتناقص حتى 10 يوليو المقبل.

- 1.4 متوسط عدد الحالات في مصر، تستهدف البلاد الوصول إلى واحد صحيح وأقل، وعندها تعتبر مرحلة انحسار وتأكيد أنّه لا توجد حالات جديدة.

- "صفر" إصابات بكورونا في مصر، متوقع الوصول إليها بعد منتصف يوليو المقبل.

- 680 حالة هي إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في مصر.

- 71 ألف حالة وليس 14 ألف حالة، هي النسبة التي من المفترض الوصول إليها حاليا، وفقا للسيناريو الافتراضي الذي يتوقع وجود 5 أضعاف الأعداد المكتشفة من المصابين، ما يعني سيطرة الدولة على المرض.

- "أرقام الوفاة غير قابلة للتشكيك أو الافتراض، ولو نسبناها للأعداد الفعلية، تصبح نسبة الوفيات 4.8% أو 5%، وإذا كان عدد المصابين 100 ألف حالة سيكون معدل الوفاة نصف بالمائة".