وزير التعليم العالي: طبقنا الدواء الياباني على 65 حالة ونتائجه جيدة

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن التجارب السريرية والأبحاث التي تجرى في مصر، بخصوص فيروس كورونا، وصلت لمرحلة الدراسات الحيوانية قبل دراسات الإنسان، سواء لإنتاج لقاح أو غيره، لافتا إلى أن دفعة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفرق البحث العلمي، كانت قوية جدا.

وكشف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن المركز القومي للبحوث، طلب أن علماء مركز التميز الفيروسي يكون لهم تصاريح للتحرك بأوقات الحظر، مشددا على أن النموذج المصري لأبحاث كورونا، يدعو للفخر بشهادة العالم.

وأضاف عبدالغفار، أن علاج البلازما على مستوى العالم في علاج فيروس كورونا له طبيعة خاصة، مشيرا إلى أن العلاج الياباني، تم تطبيقه على حوالي 65 حالة، والنتائج جيدة جدا، ونستخدم بروتوكول في تطبيق هذا الدواء، يعتمد على حالات بمواصفات معينة، ومصر كانت من أوائل الدول على مستوى العالم، التي ترسل أبحاث لنتائج العقار.