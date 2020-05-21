تناول السوائل الساخنة.. نصائح لمصابي كورونا في العزل المنزلي

منذ اللحظة الأولى لاكتشاف إصابة عدد من الحالات بفيروس كورونا المستجد، تستقبل مستشفيات العزل والحجر الصحي المصابين لتلقي العلاج، ولكن في الأيام القليلة الماضية، ارتفع عدد المصابين في مصر، ما أدى إلى توجيه المستشفيات للمصابين أصحاب الأعراض غير المزمنة، للالتزام بالعزل المنزلي.

وتستعرض "الوطن"، نصائح وزارة الصحة والسكان، التي يجب اتباعها في حالة الإصابة بالفيروس، خلال العزل المنزلي كالتالي:

- الحرص على تناول الطعام الصحي والمغذي الذي يساعد على تقوية المناعة بجسم الإنسان.

- تجنب المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر قدر الإمكان.

- تجنب التدخين قدر الإمكان لأنه يزيد احتمالية الإصابة بعدة أمراض مزمنة حال الإصابة بالفيروس.

- الحرص على ممارسة التدريبات الرياضية بالمنزل للبالغين نصف ساعة يوميا، وللأطفال ساعة يوميا.

- تجنب الاختلاط بالمحيطين حتى لا يتعرضوا للإصابة والحرص على استخدام أدوات خاصة لا يلمسها أحد.

- الحرص على ارتداء الماسك في حالة الإصابة.

- الإكثار من تناول السوائل الساخنة.