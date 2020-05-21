آخرها "بشائر الخير".. مشروعات إسكان للقضاء على العشوائيات

تحديات عديدة نجحت في عبورها الدولة في ملف تطوير العشوائيات، إذ تبنت الحكومة على مدى السنوات القليلة الماضية خطة للنهوض بالمناطق العشوائية ورفع مستواها اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا وتحسين أحوال المقيمين بها، وبدأت الحكومة تنفيذ الاستراتيجية بدءا بالمناطق العشوائية غير الآمنة على مستوى الجمهورية، وآخرها مشروع "بشائر الخير".

بشائر الخير

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، مشروع بشاير الخير 3 بالإسكندرية، والذي يتكون من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية، بينها منشأة تعليمية ومستشفى و6 مساجد، بينها مسجدين 800 متر و4 صغيرة ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب، لتوفير حياة آدمية لأهالي بشاير الخير 3.

وتعد هذه المرحلة هي الأكبر من حيث الوحدات السكنية التي ستنقل عددا كبيرا من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة والتي كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.

المحروسة 1 و2

لم تكن "بشاير الخير" أولى مشروعات تطوير العشوائيات التي نفذتها الدولة، بل جاءت استكمالا لسلسلة مشروعات تطوير العشوائيات التي نفذتها الدولة، وبينها مشروع "المحروسة 1"، الذي تم افتتاحه في ديسمبر 2018، ويُعد أحد مشروعات تطوير العشوائيات ويقع بمدينة النهضة بحي السلام بمحافظة القاهرة؛ وذلك تمهيدا لإعلان مصر خالية من العشوائيات.

ويضم "المحروسة 1" نحو 4900 وحدة سكنية، وعددا من المحلات والمكاتب والوحدات الإدارية في المشروع، بينما يتضمن "المحروسة 2" نحو 1608 وحدة سكنية، لخدمة سكان المناطق العشوائية غير الآمنة، وتبلغ المساحة المخصصة للمشروع نحو 60 فدانا، منها 37.4 فدان مخصصة للعمارات، و14.2 فدان مخصصة للخدمات، و8.4 فدان مخصصة للطرق وممرات المشاة، بجانب 2.7 فدان للمناطق الخضراء والفراغات العامة، وتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات.

تل العقارب

مشروع تطوير منطقة تل العقارب وتحويلها إلى "روضة السيدة"، كان من أبرز المشروعات في ملف تطوير المناطق العشوائية، إذ يضم 816 وحدة سكنية و344 وحدة تجارية بتكلفة إجمالية 330 مليونا، وجرى تصميم الوحدات بشكل تراثي فريد يتوافق مع طبيعة المنطقة وتسليمها مفروشة بالكامل للأهالي، والعمل في مشروع روضة السيدة 2 في الوقت الذي لم تغفل الدولة إنشاء إدارة لمتابعة المكان والحفاظ عليه، وتطوير منطقة الخيالة على مساحة 37.5 فدان، وجرى بناء 42 عمارة توفر 2268 وحدة.

أهالينا 1

وفي مارس 2017، بدأ التنفيذ الفعلي لمشروع الإسكان الاجتماعي "أهالينا 1"، في حي السلام الأول، بالتعاون بين القوات المسلحة وأجهزة الدولة المختلفة، من خلال توقيع برتوكول تعاون بين المنطقة المركزية العسكرية والبنك الأهلي المصري، ومحافظة القاهرة، وجامعة عين شمس؛ لتنفيذ المشروع الذي يتكون من 25 عمارة سكنية كل عمارة 12 طابقا، ويحتوي الطابق على 4 وحدات سكنية بمساحة 90 مترا، 196 وحدة سكنية مع تركيب مصعد كهربائي لكل عمارة.

وأقيم المشروع على مساحة 11 فدانا في حي السلام أول، ومع بداية تنفيذ المشروع رفع 68 ألف متر مكعب من المخلفات والعشوائيات في موقع المشروع خلال 40 يوما، ونقلت المرافق المتعارضة مع تنفيذ المشروع، ونفذت جامعة عين شمس التصميمات الهندسية الخاصة بالمشروع.

الأسمرات

جرى إنشاء 3 مراحل بمدينة الأسمرات على مساحة نحو 185 فدانا تقريبا، وجرى الانتهاء منها بالكامل وتسكين المرحلتين الأولى والثانية، وجار التسكين فى المرحلة الثالثة التي تم الانتهاء منها أيضا، بإجمالي 18420 وحدة سكنية لكل المشروع.

والمرحلة الأولى من مشروع الأسمرات أنشئت على مساحة 65 فدانا وتضم 6258 وحدة سكنية بتكلفة نحو 850 مليون جنيه، بتمويل من موازنة المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات، بخلاف القيمة الفعلية لثمن الأرض المقامة عليها، فيما جرى إنشاء المرحلة الثانية من المشروع بتمويل من صندوق "تحيا مصر" على مساحة 61 فدانا، بقيمة تعاقدية 700 مليون جنيه، وتضم 4722 وحدة سكنية، بخلاف إنشاءات المباني الخدمية والمرافق، وتنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة لمشروع الأسمرات "الأسمرات 3"، والتي تقام على مساحة 62 فدانا، بإجمالي عدد وحدات 7440 وحدة (أرضي + 9 أدوار متكررة) بتكلفة مليار جنيه تقريبا.

مشروع معًا

ويتضمن مشروع "معا" لتطوير العشوائيات أعمال تنفيذ 4416 وحدة سكنية، بحي السلام ثان بمحافظة القاهرة، منها 3312 وحدة سكنية (102 عمارة)، بالمرحلة الثانية بالمشروع، تنفذها الوزارة، ممثلة فى صندوق تطوير المناطق العشوائية.

وحسب تصريحات سابقة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اعتمدت فكرة مخطط التطوير على استكمال إنشاء مجمع سكنى متكامل الخدمات، يتضمن إنشاء 136 عمارة سكنية من 4 نماذج، نفذت مؤسسة معا 34 عمارة سكنية منها بالمرحلة الأولى، بها 1104 وحدات سكنية، وجار إنشاء 102 عمارة سكنية بالمرحلة الثانية لتوفير 3312 وحدة سكنية، من 4 نماذج مختلفة.

مثلث ماسبيرو

كانت مدة تنفيذ الأبراج المطورة في مثلث ماسبيرو، 3 سنوات تم اختصارها في 30 شهرا، والمشروع يتكون من 3 أبراج بارتفاعات تصل لـ25 طابقا، وتضم 4 مداخل و10 مصاعد بتكلفة تقديرية تبلغ مليار جنيه، وجار حاليا أعمال الخوازيق التي تستغرق من 4 لـ5 أشهر، والأبراج تضم 1000 وحدة على مساحة تقترب من 6 أفدنة من إجمالي 40 فدانا، مساحة المشروع بالكامل، ويبلغ عدد المستفيدين من المشروع 900 أسرة.

والمشروع من أقدم مشروعات التطوير، الذي بدأت فيه الدولة المصرية من أكثر من 40 عاما، واليوم أصبح واقعا والمنطقة تتطور من الداخل والخارج، حيث تطوير منطقة الكورنيش من خلال مشروع ممشى أهل مصر من كوبري إمبابة حتى 15 مايو ومدة تنفيذه تستغرق عامين.