الصين تحتج بشدة على مبيعات أسلحة أمريكية إلى تايوان

أعلنت الصين، اليوم، تقديم احتجاج رسمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبيعات أسلحة أمريكية إلى تايوان.

وجاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان"، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على إعلان الولايات المتحدة أنها وافقت على بيع تايوان 18 طوربيدا ثقيلا من طراز "إم كي-48" في صفقة تبلغ قيمتها 180 مليون دولار.

وقال جيان، إن الجانب الصيني يرفض ويعارض بشدة مثل هذه الأعمال، وقدم احتجاجا رسميا إلى الجانب الأمريكي.

وأضاف المتحدث الصيني، أن الصين تحث الولايات المتحدة على احترام والالتزام بمبدأ "صين واحدة" والبيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة، وسحب مبيعات الأسلحة المخطط لها سالفة الذكر إلى تايوان بشكل فوري، وقطع العلاقات العسكرية مع تايوان لتجنب المزيد من الإضرار بالعلاقات الثنائية والسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.