إخلاء سبيل متهمين بالاعتداء على مسعف أثناء نقل مصاب بكورونا بالعباسية

أمرت نيابة الوايلي بإخلاء سبيل المتهمين بالاعتداء على مسعف في منطقة العباسية بكفالة 2000 في اتهامهما بالاعتداء عليه أثناء نقله حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

كانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على المتهمين بالاعتداء على مسعف بعد تداول موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" قيام شخصان بالتعدى بالضرب على مسعف وتمزيق ملابسه اثناء تواجده بدائرة قسم شرطة الوايلى بمحافظة القاهرة.

وتبين أنه في أثناء توجه المسعف لنقل إحدى الحالات المشتبه بإصاباتها بفيروس كورونا، حدثت مشادة كلامية مع شخصين بسبب أولوية المرور تطورت لتشابك بالأيدي والتعدي عليه بالضرب، وتمكنت القوات من التوصل إلى مرتكبي الواقعة وضبطهما، وبمواجهتهما أقر أحدهما بإرتكاب الواقعة، وأشار الآخر على اقتصار دوره على الفض فيما بينهما.