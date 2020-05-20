مسعف يكشف كواليس التعدي عليه أثناء نقله مريض بفيروس كورونا

كشف محمود لطفى بشير، مسعف بالمركز العام للإسعاف، تفاصيل تعرضه للتنمر والاعتداء الوحشي، من 3 أفراد خلال نقله مريض مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وقال بشير، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إنه تعرض للسب والقذف ومحاولة للاعتداء الوحشى عقب طلبه من ركاب إحدى السيارات الانتظار قليلاً، حتى ينقل المصاب.

وأضاف أنه أثناء انتظاره، نزول المصاب ونقله للمستشفى، طلبت منه سيارة الابتعاد عن الطريق، وعقب طلبه من قائدها الانتظار قليلاً، كونه ينتظر مريض تفاجئ باعتداء ثلاثة عليه بشكل وحشي: "ضربونىى لحد ما راسى جابت دم، وذراعى اتكسر".

ولفت بشير، إلى أنه لم يتقدم ببلاغ فى الواقعة، رغم المرارة التى شعر بها جراء ما قيل له، والضرب الذى تعرض له، وتابع: "بمجرد ما نزل قائد السيارة وبكلمه، قال لى خليك بعيد.. قلت له هو أنا جرب.. قال لى أه أكثر من الجرب.. وحدث ما حدث وسط الهوجة هربوا وأنا لم أتمكن من أخذ أرقام لوحة السيارة، وهذا ما جعلنى لا أتقدم ببلاغ".

من جانبه تقدم الإعلامي وائل الإبراشي، بالاعتذار للمسعف، وتابع: "أنا بعتذر لك نيابة عن المجتمع"، مطالبًا بضبط الجناة وعقابهم: "واقعة لا يجب لن تمر ويجب أن يتم ضبط الجناة وإخضاعهم للمسائلة القانونية".