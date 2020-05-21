استقرار أسعار الدولار.. و15.87 جنيه متوسط سعر البيع

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، استقرارا عقب ارتفاعه بقيمة 3 قروش أمس في عدد كبير من البنوك.

وجاءت بنوك "كريدي أجريكول -العربي الأفريقي الدولي - البركة - بلوم- الأهلي الكويتي بيريوس- المصري الخليجي - قناة السويس - مصر إيران للتنمية - المصرف المتحد - عودة - المشرق -المصري لتنمية الصادرات - الأهلي المتحد-التنمية الصناعية-التجاري الدولي - الإمارات دبي الوطني - التعمير والإسكان hsbc - قطر الوطني، الأعلى قيمة لشراء وبيع الدولار، وبلغ سعر البيع 15.87جنيه و15.77جنيه للشراء.

فيما سجل بنكا مصر والأهلي المصري، الأقل سعرا في البيع ليباع الدولار بـ15.85جنيه و15.75جنيه للشراء.