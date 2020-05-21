غلق المتنزهات والحدائق وأماكن الترفيه خلال عيد الفطر بالجيزة

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اجتماعا موسعا مع رؤساء الأحياء والمراكز والمديريات الخدمية لبحث الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الفطر.

وطالب المحافظ بغلق كافة أماكن التنزه والترفيه والحدائق خلال أيام العيد ومنع التجمعات والتأكيد على غلق المقاهي والكافيهات والمطاعم ومراقبة دورية لتلك الإجراءات ومواجه حازمة للمخالفين في ضوء الإجراءات الوقائية التي أقرتها الدولة لمواجهه فيروس كورونا.

ووجه المحافظ بتكثيف حملات التوعية من خلال تسيير سيارات تجوب الشوارع لتوعية المواطنين بإتباع الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار العدوى بالمرض.

وشدد على تكثيف أعمال التعقيم والتطهير بالتنسيق مع مديريات الشئون الصحية والطب البيطري للمناطق والشوارع وخاصة التي تم التأكد من وجود حالات إصابة بفيروس كورونا أو المخالطين لحالات وذلك علي حفاظا على سلامة المواطنين.

وأكد المحافظ على عدم توقف قطار الإزالات خلال إجازة العيد ولا تراجع عن استعادة كل متر من أراضى الدولة المتعدى عليها ولم يتم التصالح عليها وإزالة مخالفات البناء والتصدي لكافة محاولات البناء في المهد دون تميز مشددا على استمرار الحملات يوميا بدون توقف مؤكدا علي تحويل المخالفين للنيابة العسكرية.

وطالب المحافظ رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بإعداد خطة عمل خلال أيام العيد ومتابعة عمل شركات الجمع السكنى المتعاقد معها وإنهاء التعامل مع المخالفين منهم لبنود التعاقد إضافة للتنسيق مع الأحياء لرفع تراكمات القمامة والمخلفات أول بأول ومراقبة الطرق الرئيسية والسريعة لمنع إلقاء سيارات النقل للمخلفات على جانبي الطرق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما وجه المحافظ بمواصلة مجهودات منع إقامة أي أسواق عشوائية أو أسبوعية أو التجمعات وتطبيق حازم لقرار منع دخول المواطنين أو الموظفين للمصالح الحكومة أو استخدام وسائل النقل الجماعي دون وضع كمامة.

وشدد المحافظ بضرورة تنفيذ اللائحة الخاصة بانتظار السيارات بالشوارع وإزالة كافة المخالفات والتعديات على الطريق العام أو الأرصفة.

حضر الاجتماع نائبي المحافظ إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد للمحافظة واللواء تامر أبوالنجا رئيس مدينة الجيزة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ورئيس جهاز التفتيش المتابعة الميدانية ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل مدير مديرية الطرق ومدير إدارة الرصد والمتابعة بالمحافظة.