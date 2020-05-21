إلغاء ندب 9 مهندسين والتجديد لـ 4 آخرين بقنا

أصدر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، القرار رقم 266 لسنة 2020 بشأن انتداب عدد من المهندسين الجدد للعمل بالإدارات الهندسية للوحدات المحلية وإلغاء ندب عدد آخر وعودتهم للعمل لجهات عملهم الأصلية.

ونص القرار في مادته الأولى على إلغاء ندب 9 مهندسين وعودتهم لجهات عملهم الأصلية ونصت المادة الثانية فى القرار على تجديد ندب 4 مهندسين لمدة عام واستمرارهم بمقار عملهم الحالية كما نص القرار في مادته الثالثة على ندب 9 مهندسين جدد لمدة عام أول للعمل بالوحدات المحلية لمدن فرشوط ونجع حمادي والوقف وقنا ونقادة ومديرية الإسكان بقنا وديوان عام المحافظة.

وأكد محافظ قنا، أن هذا القرار يأتي في إطار تنشيط أعمال الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية بنطاق المحافظة والدفع بعناصر جديدة ذات كفاءة بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحد من الفساد.