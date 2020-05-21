علاء ثابت: الحياة الطبيعية تعود في ألمانيا تدريجيا بعد إجراءات كورونا

قال علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا ومقرها برلي، إن الحكومة الألمانية اتخذت بعض الإجراءات الوقائية لرجوع الحياة إلى طبيعتها ومنها فتح المطاعم مع الحفاظ على التباعد الاجتماعى بين المقاعد بحد أقصى متر ونصف ولبس الكمامات فى المواصلات العامة والأماكن المغلقة وحذرت من عدم الالتزام باالتعليمات سيدفع غرامة مقدرها 200 يورو.

وأضاف ثابت لـ"الوطن": "الحكومة الألمانية أعلنت عن استئناف الدورى الالمانى بدون جمهور بضوابط صارمة ويبقى هذا النجاح مرهونا بالاستمرارية فى أول بطولة أوروبية كبرى تعاود نشاطها منذ أكثر من شهرين توقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتابع ثابت: "وزير الخارجية الألماني هايكو ماس صرح فى اجتماع مع وزراء من عشرة دول عن طريق فيديو كونفرنس تمثل مقاصد سياحية مفضلة لدى الألمان على فتح الحدود أمام السائحين قبل بداية الصيف".

واختتم حديثه: "وزير الخارجية الألماني أكد أنه لا يمكن الإبقاء بشكل دائم على التحذير من السفر للعالم كله ويرغب فى العودة إلى الوضع الطبيعى تدريجيا".