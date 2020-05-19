البيئة تخصص 29 مليون جنيه لدعم 11 ألف عامل للوقاية من كورونا

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاجتماع الثامن للجنة تسيير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء عصام سعد الدين محافظ أسيوط، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور أوفا جيلين رئيس التعاون الألماني الإنمائي في مصر ورئيسي جهاز شؤون البيئة وجهاز تنظيم وإدارة المخلفات، إضافة لممثلي الجهات من شركاء التنمية والجهات الاستشارية للبرنامج.

وناقشت اللجنة في اجتماعها، خطط وإجراءات البرنامج الوطني في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، والإجراءات الصحية المتبعة وأجهزة الوقاية الشخصية للعاملين في منظومة المخلفات حفاظا على سلامتهم، وجهود وحدات المخلفات الصلبة أثناء الحظر وعزل القرى، بالمحافظات الأربعة التابعة للبرنامج (قنا/اسيوط/الغربية/ كفرالشيخ).

وأكدت وزيرة البيئة خلال الاجتماع، أنّه سيتم تخصيص 29 مليون جنيه مصري من ميزانية البرنامج الوطني التابع للوزارة لدعم نحو 11 ألف عامل بمنظومة المخلفات بمهمات الوقاية من جهات حكومية ومجتمع مدني للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا بالمحافظات الأربعة التابعة للبرنامج،

وشددت على ضرورة استمرار التنسيق مع وحدات إدارة المخلفات لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال القرى التي يتم عزلهان واتخاذ التدابير الاحترازية لنقل المخلفات الصلبة الناتجة عن هذه القرى والتخلص الآمن منها من خلال المعدات التي تم دعم المحافظات بها من خلال البرنامج الوطني للمخلفات.

وأشارت فؤاد إلى الخطوات المقبلة التي تتم بالتعاون مع المحافظين، وبينها ضمان استدامة عمليات التشغيل والصيانة للمعدات ومنشآت البنية التحتية من محطات وسيطة ومصانع إعادة التدوير التي يتم تمويلها من خلال البرنامج الوطني على مستوى المحافظة، واستخدامها الاستخدام الأمثل، كما أكدت أهمية بناء القدرات البشرية الوطنية القادرة على العمل في مجال إدارة المخلفات بمختلف أنواعها لتطوير المنظومة.

وأوضحت وزيرة البيئة أنّ الاجتماع تناول خطة عمل البرنامج الحالية والمستقبلية، وما تم إنجازه من أعمال وخطوات فعالة للنهوض بمنظومة المخلفات بالمحافظات الأربعة، من خلال تقديم الدعم الفني لوحدات إدارة المخلفات بالمحافظات ودعم القطاع الخاص للتنمية في مجال المخلفات الصلبة، والدعم المؤسسي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات.

وجرى الاتفاق على تشكيل لجان بالمحافظات لأعمال المتابعة للتشغيل والالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية بمنشآت البنية التحتية، وسرعة استصدار قرارات الترخيص وتوصيل المرافق للمواقع، وتشكيل لجان لأعمال الطرح والمناقصات لمنشآت البنية التحتية للبرنامج الوطني بالمرحلة الثالثة وضمان استدامة عمليات التشغيل والصيانة لجميع المعدات والمنشآت التي يتم تمويلها من خلال البرنامج .

يذكر أنّ البرنامج الوطني لادارة المخلفات الصلبة تنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع شركاء التنمية من هيئة التعاون الدولي الألماني giz وبنك التعمير الألماني KFW والاتحاد الأوروبي EU وهيئة المعونة السويسرية SECO في النهوض بمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظات الأربعة.