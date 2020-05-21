"الكهرباء" توقع عقدين لإنشاء محطة محولات جبل الكامل بـ207 ملايين جنيه

وقعت المهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، صباح اليوم، مع تحالف كل من شركة "ميجا" للإنشاءات والصناعات وشركة "Seyuan" الصينية.

جاء ذلك لإنشاء محطة محولات جبل الكامل جهد 66/22 ك.ف، سعة 3×40 م.ف.أ، شاملة توريد المحولات الرئيسية وذلك بتكلفة إجمالية "117 مليون جنيه + 3.4 مليون دولار" ومدة التنفيذ التعاقدية 10 أشهر تبدأ من تاريخ توقيع العقد والموعد المخطط لإنهاء المشروع فبراير 2021.

وبالنسبة للعقد الثاني، تم التوقيع مع شركة السد العالي للمشروعات الكهربائية الصناعية "هايديليكو" وذلك لتوريد وتنفيذ الأعمال المدنية والتركيبات وشد الموصلات لعملية ربط م.م. العوينات الجديدة/ جبل الكامل جهد 66 ك.ف. باستخدام موصلات قطاع ACSR 2×380/50 مم2 بنظام تسليم مفتاح وذلك لتأمين التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات لاستصلاح 50 ألف فدان بمنطقة جبل الكامل تنفيذاً للتكليفات الصادرة من رئاسة الجمهورية وذلك بتكلفة إجمالية 90 مليون جنيه، ومدة التنفيذ التعاقدية 8 أشهر تبدأ من تاريخ أمر الإسناد 17 مايو 2020.