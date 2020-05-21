7 مليون جنيه لتطوير شبكات الكهرباء في جنوب سيناء

شهد قطاع الكهرباء بمحافظة جنوب سيناء خلال الفترة الماضية تطورًا ملحوظًا، من خلال رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة.

وقال المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، في تصريح اليوم الخميس، إنه جرى تنفيذ أعمال توسع وإحلال ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية في محافظة جنوب سيناء، لتحسين الخدمة للمشتركين، بتكلفة تصل إلى 7 مليون جنيه .

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن أعمال التطوير تضمنت إضافة 83061 متر موصلات جهد منخفض، و5037 كيلو متر موصلات جهد متوسط، و5352 كيلو كابلات جهد منخفض، و 3318 كيلو كابلات جهد متوسط، و75 عامود جهد منخفض، و131 عامود جهد متوسط، و2 محول قدرات مختلفة، و1 كشك كامل بالمحول، وموزع حلقى، و12 صندوق توزيع جهد منخفض، و7 سكينة ثلاثية .