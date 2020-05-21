التنمية المحلية: أقل غرامة 160 ألف جنيه وازالة 6694 عقار في شهرين

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تتابع مع المحافظين باستمرار حملات إزالة مخالفات البناء والتعديات وفق توجيهات القيادات السياسية.

وأضاف قاسم، أنه جرى إزالة 6694 مخالفة خلال شهرين، منوها بصدور تعليمات إلى الأحياء برصد أي مخالفات على الفور والتعامل معها وإحالة المخالفين إلى نيابة العسكرية وتوقيع الجزاء عليهم من حبس وغرامة.

وفي السياق ذاته، قال اللواء خالد عقل، رئيس حي النزهة، إن أي مخالفة بناء أو تعديات يجري تحرير محاضر بشأنها على الفور، وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية، علاوة على التعامل الفوري مع المخالفة.

وأضاف عقل لـ"الوطن": "يتم عرض المخالفين على النيابة العسكرية مع إلزامهم بسداد قيمة الإزالة والغرامات المحررة بشأن المخالفات والتعديات"، لافتا إلى أن قيمة أقل مخالفة تبلغ 160 ألف و200 ألف جنيه.

وتابع: "يوجد مخالف واحد صادر بحقه غرامات تتعدى مليون ونصف المليون جنيه، وبعد إزالة المخالفة وسدادا الغرامة عليه تقديم شهادة من مركز بحوث البناء تفيد بسلامة العقار بعد إزالة المخالفات".

وأشار إلى أن الحي يقوم بإزالة جزيئة للعقار المخالف، ويجري إلزام المالك بسداد نحو 50 ألف قيمة.

ونوه بأن هناك دفعة قوية من القيادة السياسية ومحافظ القاهرة للأحياء، للاستمرار في حملات للتعامل مع مخالفات البناء والتعديات على الفور، وإنفاذ القانون على المخالفين، مشيرا إلى أنه أحال نحو 8 مخالفين إلى النيابة العسكرية.