السيسي للمحافظين: أنتم رؤساء دول صغيرة.. وعدد مخالفات البناء خطير

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة للمحافظين في أنحاء الجمهورية كافة، قائلًا: "يا ترى السادة المحافظين على مدى الـ30 سنة اللي فاتوا، محدش قال ليه أنا هوقف إصدار تراخيص بناء للوحدات السكنية والأبراج لحد ما نعيد تصور ما نحن فيه، فيه نمو عشوائي مش بس في الإسكندرية، في كل حتة وإنت مش عارف تلاحق الناس".

وأضاف السيسي، خلال افتتاحه مشروع "بشائر الخير 3"، بالإسكندرية: "لازم المحافظين يعرفوا هما مين، المحافظ ده رئيس دولة صغيرة، يعني رئيس محافظة الإسكندرية، من حقك تقولي لو سمحت أنا مش هطلع ترخيصات لحد ما اظبط الدنيا عندي، واعمل حوكمة لضبط الموقف، فيه ناس بتاخد تصريح بدورين ويطلعوا بـ10 أدوار، عدد مخالفات البناء اللي موجودة أمر خطير".

ويتكون مشروع "بشائر الخير 3" من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية، بينها منشأة تعليمية ومستشفى و6 مساجد من بينهم مسجدين 800 متر و4 مساجد صغيرة ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب، وذلك لتوفير حياة آدمية لأهالي بشاير الخير 3.

وتعد هذه المرحلة هي الأكبر، من حيث الوحدات السكنية التي ستنقل عددا كبيرا من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة والتي كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.