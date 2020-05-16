إيران تسجل أقل معدل وفيات بفيروس كورونا منذ شهرين

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 1757 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، و35 حالة وفاة جديدة، وهو أقل معدل وفيات منذ شهرين.

وجاء في بيان وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، أنه جرى تسجيل 1757 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي المصابين في البلاد 118392 شخصا، منهم 2716 في حالة صحية حرجة، كما سجلت 35 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح بذلك إجمالي الوفيات 6937 حالة وفاة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 1757 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و35 حالة وفاة جديدة، وهو أقل معدل وفيات منذ شهرين.

وجاء في بيان وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت: "جرى تسجيل 1757 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي المصابين في البلاد 118392 شخصا، منهم 2716 في حالة صحية حرجة، كما سجلت 35 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح بذلك إجمالي الوفيات 6937 حالة وفاة".