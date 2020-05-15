إيران تسجل 2102 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، تسجيل 2102 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و48 حالة وفاة.

وقالت الوزارة، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، "تم تسجيل 2102 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 116635، منهم 2727 في حالة صحية حرجة، كما تم تسجيل 48 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الوفيات 6902".

ولفتت الوزارة إلى ارتفاع في عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إلى 91836، فضلا عن إجراء 658604 فحص تشخيص كورونا في البلاد حتى اليوم.

من جانب آخر، لفتت الوزارة إلى أن الوضع الصحي في إقليم خوزستان لا يزال عند الحالة الحمراء وسط توقعات بازدياد معدلات الإصابة خلال الأيام المقبلة في أقاليم لرستان وأذربيجان الشرقية وسيستان بلوشيستان.