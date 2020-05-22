نائب سيناوي: توزيع ملابس على 850 طفلا و250 امرأة من الأسر الأكثر احتياجا

أكد إبراهيم أبو شعيرة عضو مجلس النواب عن دائرة الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء، أنه انتهى من عملية توزيع 1500 شنطة غذائية وكسوة 850 طفلا و250 امراة من أهالي الشيخ زويد ورفح للأسر الأكثر احتياجا.

وأضاف أبو شعيرة أن عملية التوزيع تمت بإدارة مكتب أبو شعيرة للخدمات وأن المبالغ جاءت بتبرعات من رجال أعمال من أهالى سيناء.

وأوضح أبو شعيرة أن مكتب خدمات أبو شعيرة استعان ببعض الجمعيات الأهلية لعملية عمل كشوفات بحثية للمستحقين من أهالي المدينتين المقيمين داخل الشيخ زويد، وأن الأبحاث طالت أسر اليتامى والأرامل وأصحاب الحاجيات سواء من النساء أو الأطفال، موضحا أن بعض الأسر حصلت على فردين أو أكثر أثناء عملية التوزيع، وراعت اللجنة أن تكون الملابس جيدة بأسعار فوق متوسطة، حتى لا يشعر الفقراء أنهم دون المستوى.

وأشار أبو شعيرة إلى أن عملية تجميع الكشوفات البحثية استمرت قرابة 3 شهور قبل شهر رمضان وتم تزويد بعض الأسماء حينما تمكنا من زيادة الميزانية التى تبرع بها رجال الأعمال من أهالى سيناء المقيمين داخلها وآخرين فى المحافظات الأخرى.