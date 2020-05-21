تركيا تفرض رسوما جمركية إضافية على مسطحات الصلب

ذكرت مؤسسة "فاست ماركتس" لأبحاث الصلب، أن تركيا فرضت رسوما جمركية إضافية على وارداتها من الصلب بلغت 24% بهدف منع أي زيادة في الواردات خلال الفترة المقبلة.

وأكدت المؤسسة أنه جرى فرض 14% على واردات المسطحات المدرفلة على الساخن (بالإضافة إلى الرسوم الحالية وقدرها 9.3%)، ليصل إجمالي الرسوم الجمركية إلى 33.4%، يضاف إليها 10% أخرى في حالة الواردات المدرفلة على البارد.

وبحسب المؤسسة فسوف تستمر تلك الرسوم حتى 30 سبتمبر، تنخفض بعدها بنسبة 5% بدءا من أول أكتوبر. وكانت تركيا قد فرضت رسوما جمركية إضافية يوم 21 أبريل الماضي على وارداتها من الصلب، منها 25 - 35% على حديد التسليح.

وتأتي تلك التحركات لوقف نزيف العملة الصعبة، في وقت تعاني فيه الليرة التركية ضغوطا متزايدة، وبعدما زاد العجز التجاري التركي 13.4% على أساس سنوي إلى 3.4 مليار دولار في أبريل، في حين هبطت الصادرات بأكثر من 40%، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وتعد تركيا من أكبر منتجي ومصدري الصلب في العالم وتأتي تلك الإجراءات من أجل حماية تلك الصناعة حيث يصل إنتاجها إلى 38 مليون طن سنويا، لتحتل المركز الثامن علي العالم.

كما تأتي في أعقاب بدء الاتحاد الأوروبي التحقيقات لفرض رسوم إغراق على واردات المسطحات التركي، بعد زيادة كمياتها في الفترة الأخيرة.

وتعتبر تركيا من المصدرين الرئيسيين لمسطحات الصلب إلى مصر، حيث بلغت قيمة صادراتها لمصر العام الماضي 360 ألف طن (قيمتها 193 مليون دولار) حسب إحصاءات الأمم المتحدة للتجارة العالمية، وهو ما يقترب من نصف واردات مصر من المسطحات.

في حين تغطي الطاقات الإنتاجية في مصر لمسطحات الصلب أكثر من ضعف الاستهلاك المحلي البالغ 1.9 مليون طن سنويا، كما تستحوذ الواردات على نصف حجم السوق في ظل رسوم جمركية على الواردات لا تتعدى 5% وهو ما يهدد الصناعة المحلية على عكس دول العالم التي تتجه إلى الحمائية للحفاظ على استثماراتها في هذه الصناعة.