الهندسية: أزلنا 400 من أصل 850 تعد على بحيرة مريوط

قال اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنّ العمل جار على تطوير بحيرة مريوط من خلال 3 محاور.

وأضاف الفار، خلال تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي تنفيذ أعمال تطوير مريوط: "الأول أعمال التطهير وبدأنا التطهير من خلال 20 حفار، ووصلنا إلى 150 حفارا".

وتابع: "الشركات الموجودة معنا عندما وجدت احتياجنا شديد لزيادة عدد الحفارات، عملوا معنا ودشنوا ورش وصنعنا الصندل الذي يتم تحميل الحفار عليه، ونسبة تطهير البحيرة 82% وطهرنا 14 ألف فدان، وخلال 3 أو 4 أشهر سننتهي أعمال تطهير البحيرة بالكامل".

وأردف: "المحور الثاني، نعمل في التكريك، وبدأنا في 1 أكتوبر الماضي، ودخلنا بكراكتين من شركات مدنية، وفور وصول الـ10 كراكات التي صدّق عليها الرئيس، جرى الدفع باثنتين منهما في موقع بحيرة مريوط، وسنتعاقد على 20 كراكة أخرى لتطوير بحيرة مريوط، وكركنا نصف مليون متر مكعب بالبحيرة".

وواصل: "المحور الثالث هو أعمال التعديات على البحيرة، وكان عليها 850 حالة تعد من إنشاءات مبان ومخازن وعشش وأزلنا 400 حالة، ولدينا 450 حالة في قرية الأحرار، والملف مع المحافظة والثروة السمكية".