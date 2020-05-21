شركة صينية تقدم2000 كرتونة غذائية لتوزيعها على الأسر المحتاجة بالقاهرة

التقى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بديوان عام المحافظة، اليوم، مع الدكتور حسام السيد نائب رئيس الاتحاد التجاري الدولي الصيني، ونوح ماي لينج مدير عام إحدى شركات الهواتف العالمية بمصر، حيث قاموا بتقديم 2000 كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على الأسر التى تضررت من أزمة فيروس كورونا بمناطق القاهرة الأكثر احتياجًا في المحروسة 1، و2.

وأثنى محافظ القاهرة على الدور الاجتماعي الذى تقوم به الشركة في إطار المسئولية المجتمعية للشركات العالمية العاملة في مصر، مؤكدًا على دعم المحافظة وتقديمها كافة التسهيلات الممكنة لكل مبادرات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال الذين يشاركون الدولة في مواجهة الأزمة الراهنة بما يخدم المواطن.