نائب محافظ القاهرة: كوبري الشهيد هشام بركات ضمن خطة التطوير

قال إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إنّ كوبري الشهيد هشام بركات يمر بشارع الطيران ويتقاطع مع طريق الأتوستراد، ويأتي ضمن مخطط تطوير حي شرق مدينة نصر، ومنطقة شرق القاهرة.

ولفت صابر، إلى أنّ كوبري الشهيد هشام بركات الذي يعلو ميدان الشهيد تكريما له، ضمن سلسلة من الكباري والمشروعات التي يتم تنفيذها تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وبتنفيذ شركة المقاولون العرب في إطار المشروعات التنموية للدولة.

وتابع أنّه جرى الانتهاء من معظم الأعمال بالكوبري الجديد بشارع يوسف عباس، والذي جرى إنجازها في وقت قياسي لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بمناطق شرق القاهرة، واستكمال لما يتم من تطوير بمنطقة مصر الجديدة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه بإطلاق اسم الشهيد المستشار هشام بركات على كوبري شارع الطيران، تأكيدا على أنّ مصر لا تنسى أبناءها أبدًا.