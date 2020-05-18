نائب محافظ القاهرة تنذر متعهدي النظافة بالسيدة زينب لسوء مستوى الخدمة

أجرت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جولة في شوارع البساتين ودار السلام ومصر القديمة لمتابعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الأوبئة وعلى رأسها جائحة كورونا المستجد، كما تابعت أعمال النظافة ورفع المخلفات واستغلال فترة حظر التجوال في تكثيف هذه الأعمال .

وأشارت إلى إجراء تعقيم كامل لنفق الملك الصالح ومتابعة الأعمال الجارية بشارع قلعة الكبش ومنطقة زينهم والمدبح القديم وشارع بور سعيد ومحلات المواردي وزين العابدين وشارع حسن الأنور.

كما وجهت نائب المحافظ إنذار لجميع متعهدي النظافة بحي السيدة زينب بسبب سوء مستوى النظافة بعدة مناطق بالحي، وشددت على ضرورة رفع مستوى النظافة والاهتمام برفع اي مخلفات، ووجهت بسرعة رفع مخلفات القمامة بجوار المركز الطبي "الكوميسيون" بمصر القديمة، وطالبت نائب المحافظ بتجريد شارع المحطة بزهراء مصر القديمة.

وشددت على أنه لا تهاون مع التعديات وعدم السماح بأي مخالفات بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية وتحويل مخالفات البناء للمحاكمة العسكرية.