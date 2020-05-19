محافظ القاهرة يوجه بتطهير المنشآت العامة

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات تطهير وتعقيم المنشآت العامة والشوارع كإجراء احترازى ووقائى لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره، مؤكدًا على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة القيام بحملات تعقيم موسعة بالشوارع والمؤسسات الحكومية وأماكن التجمعات والأسواق التى تشهد كثافات على أن تتم هذه الحملات بصفة يومية صباحًا ومساءً.

وفى هذا السياق قامت الأجهزة التنفيذية بحى مصر القديمة بالتعاون مع مديريتى الطب البيطرى والصحة والطب الوقائى بحملة لتعقيم وتطهير الشوارع ومحطات الأتوبيس ونفق الملك الصالح ودور الأيتام وسوق الخضروات والفاكهة والأسماك بخرطة الشيخ مبارك، ومكتب بريد مصر القديمة بكورنيش النيل والمكاتب الإدارية بفرع هيئة النظافة والمحيط الخارجى للمساجد بالحي.