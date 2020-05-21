توريد 112 ألف طن قمح لصوامع سوهاج

قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بسوهاج، في تصريحات منه اليوم، إنه تم توريد 112 ألف و450 طن قمح من المزارعين لصوامع المحافظة المختلفة.

وأضاف أن استلام محصول القمح من المزارعين يتم وفقاً للأسعار المحددة وهي 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطا، و670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراط.

وأكد وكيل الوزارة، أن غُرفة العمليات المشكلة من مديرية التموين والزراعة وإدارة المتابعة وإدارة الأزمات بالديوان العام تتابع بشكل مستمرة لمواجهة أي مشكلة تعيق عمليات توريد الأقماح من المزارعين.