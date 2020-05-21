الرئيس السيسي يفتتح كنيسة "السيدة العذراء" ببشائر الخير 3

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي كنيسة "السيدة العذراء" بمشروع "بشائر الخير 3" بالإسكندرية، بصحبة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من المسئولين.

ويتكون مشروع بشاير الخير 3 من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية منها منشأة تعليمية ومستشفى و6 مساجد من بينهم مسجدين 800 متر و4 مساجد صغيرة ومستشفى لعلاج الأهالي، بالإضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب، وذلك لتوفير حياة آدمية لأهالي بشاير الخير 3.

وتعد هذه المرحلة هي الأكبر، من حيث الوحدات السكنية التي ستنقل عددا كبيرا من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة والتي كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.

وكانت بشاير الخير 2 لتطوير العشوائيات، بمنطقة غيط العنب، غرب المدينة، تضم 1869 وحدة سكنية جديدة، كاملة التأثيث والمفروشات، كما تتضمّن عدداً من المحال والمراكز التجارية، لتوفير فرص عمل للشباب من سكان المنطقة.

أما المرحلة الأولى بشاير الخير 1 كانت أول طفرة تنموية في العشوائيات، وتكونت من 17 بلوك سكنى بعدد 34 عمارة سكنية بإجمالي 1632 وحدة سكنية، وكانت أول منطقة عشوائية يتم تطويرها بالإسكندرية، وتم تسليم الوحدات السكنية كاملة التجهيزات والمرافق والفرش والأثاث والأجهزة الكهربائية، كما تم إنشاء وحدة خدمية بها تتضمن مسجد يتسع إلى 800 مصلى ومستشفى سعة 175 سريرا ومركز تدريب مهني ومبنى سوق تجارى، بالإضافة إلى مركز لذوى الاحتياجات الخاصة وجمعية استهلاكية وفرن إلى ومركز رياض أطفال.