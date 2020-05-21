نقيب الأطباء يطالب بمد فترة الحظر 3 أسابيع حتى يتم حصار فيروس كورونا

هنأ الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، جموع الأطباء، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مثمنا ومعربا عن تقديره بشدة دور كل الفرق الطبية لما يقومون به كخط دفاع أول عن كل المصريين.

وأكد خيري خلال كلمته التي بعث بها للمؤتمر الصحفي بعد اعتذاره عن الحضور، أن حماية الفرق الطبية هى ضرورة حتمية لأن حمايتهم هى حماية للمجتمع كله

وأشار إلى أن تزايد اعداد الإصابات والوفيات بين الأطباء امر لا يحتمل السكوت ولابد من تحرك فورى من كافة الجهات المعنية لذلك واهمها التوسع فى عدد المسحات pcr وامكانية تصنيعها محليا.

وطالب بضرورة تخصيص مستشفى خاص لعزل الأطباء المصابين، مشيرا إلى أنه ما خاطب به أمس كاتحاد للمهن الطبية السيد رئيس الجمهورية والوزارء والنواب والوزيرة

واقترح عدم التوسع فى الخدمات غير الطارئة اى تأجيل كل ماهو غير طارىء، تخفيفاً للضغط على المستشفيات والأطباء.

ودعا إلى أنه لابد من مد فترة الحظر لفترة أطول على الأقل ثلاثة اسابيع اخرى مع السماح بالاعمال الضرورية فقط حتى يؤتى الحظر نفعه ويحاصر الفيروس.