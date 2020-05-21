قطر: تسجيل حالة وفاة و1554 حالة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم، تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد حالات الوفاة الى 17 حالة اضافة الى تسجيل 1554 حالة إصابة جديدة مؤكدة.

وقالت الوزارة في بيان لها إن حالة الوفاة الجديدة تعود لمقيم يبلغ من العمر، كان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة.

وكشف البيان عن تسجيل 1554 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي الاصابات الى 38551 حالة موضحة أن الحالات الجديدة تعود لأشخاص من العمالة الوافدة كانوا قد أصيبوا بالفيروس نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقا.

وقال انه تم ايضا تسجيل حالات إصابة جديدة بين مجموعات من العمالة في مناطق مختلفة وذلك خلال إجراء فحوص استقصائية من قبل فرق البحث والتقصي التابع للوزارة الأمر الذي أسهم في الكشف المبكر عن الحالات.

وأضاف أنه تم تسجيل زيادة في عدد الإصابات بين المواطنين والمقيمين ممن خالطوا مصابين بالفيروس من أفراد أسرهم الذين أصيبوا بدورهم في مكان العمل أو في أماكن أخرى.

وأوضح أنه تم إدخال الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس للعزل الصحي التام في مختلف المرافق الطبية بالدولة حيث يتلقون العناية الصحية اللازمة حسب وضعية كل حالة.

وأعلن ان الوزارة سجلت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة إدخال 24 حالة للعناية المركزة بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الاصابة بالفيروس ليصل بذلك مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة إلى 171 حالة.

كما اشار الى تسجيل 688 حالة للشفاء اليوم ليصل إجمالي حالات الشفاء من فيروس كورونا في قطر إلى 7288 حالة.